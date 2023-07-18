عقب لقاء الناظوري والحداد.. فرنسا: ندعم تكوين وحدات مشتركة بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية

ليبيا – استضافت فرنسا رئيس أركان القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة للجيش الفريق أول عبد الرازق الناظوري ورئيس الأركان العامة التابعة للرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد وضباط من اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5، في الـ 17 و18 يوليو في باريس في إطار اجتماعات عمل تتمحور حول توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار في البلاد مع الحرص على احترام السيادة الليبية احتراما كاملا.

فرنسا أشارت عبر سفارتها لدى ليبيا إلى أن الاجتماع يندرج ضمن دعمها للحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا وللأعمال التي حققت في إطار مجموعة العمل الأمنية التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة.

وأكدت فرنسا دعمها للأمم المتحدة وللحركية الأمنية التي تحشد من جميع الجهات الفاعلة الليبية والتي ترمي إلى تكوين وحدات مشتركة بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار،منوهة إلى أنها ستتابع هذه الأعمال في إطار مجموعات العمل الأمنية القادمة التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة والتي ستعقد قريبًا في بنغازي في 25 يوليو القادم.