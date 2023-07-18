الأمم المتحدة تشيد بجهود الرئاسي الليبي في ملفي المصالحة والانتخابات

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن وكيلة الأمين العام قدمت شكرها للمنفي، والمجلس الرئاسي للجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد وخاصة في ملفي المصالحة الوطنية ودعم الانتخابات.

وأكدت ديكارلو، دعمها لقرار تشكيل المجلس لجنة تنظم الإنفاق العام وتعزز الشفافية بمشاركة كل الأطراف الليبية.

وكان المجلس الرئاسي الليبي أصدر في الـ6 من يوليو الجاري قراراً بتشكيل لجنة مالية عليا لإقرار أوجه الإنفاق العام والتوزيع العادل ومتابعة الإنفاق الحكومي.

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