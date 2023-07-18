ليبيا الان

“الدبيبة” والسفير العماني يبحثان عودة عمل السفارة العمانية بطرابلس

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

استقبل رئيس الوزراء في الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، وفد وزارة الخارجية العمانية برئاسة سفير سلطنة عمان لدى تونس هلال بنعبد الله السناني؛ لتنسيق عودة السفارة العمانية للعمل في طرابلس وانطلاق التعاون بين البلدين.

ونقل السفير تحيات السلطان هيثم للشعب الليبي، ورغبة بلاده في تطوير العلاقات بين البلدين ودعمها لاستقرار ليبيا.

من جهته عبّر الدبيبة عن سعادته للتواصل الليبي العماني من خلال وزارتي الخارجية بالبلدين، مؤكدًا على عمق العلاقة وتاريخها بين البلدين.

الوسوم

السفارة العمانية بطرابلس رئيس الوزراء في الحكومة المنتهية سفير سلطنة عٌمان عبدالحميد الدبيبة ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك