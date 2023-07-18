“الدبيبة” والسفير العماني يبحثان عودة عمل السفارة العمانية بطرابلس

الوطن| رصد

استقبل رئيس الوزراء في الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، وفد وزارة الخارجية العمانية برئاسة سفير سلطنة عمان لدى تونس هلال بنعبد الله السناني؛ لتنسيق عودة السفارة العمانية للعمل في طرابلس وانطلاق التعاون بين البلدين.

ونقل السفير تحيات السلطان هيثم للشعب الليبي، ورغبة بلاده في تطوير العلاقات بين البلدين ودعمها لاستقرار ليبيا.

من جهته عبّر الدبيبة عن سعادته للتواصل الليبي العماني من خلال وزارتي الخارجية بالبلدين، مؤكدًا على عمق العلاقة وتاريخها بين البلدين.