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ليبيا… تفاصيل أولية بشأن موجة الحر الاسبوع القادم

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع خبراء الأرصاد في تقرير عن حالة الطقس عن ان التفاصيل الأولية تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون عالية خلال الثلث الأخير من شهر يوليو وهي الموجة الأولى خلال هذا الصيف بالتزامن مع أيام نوّة العمود شعبياً.

وبحسب خبراء الارصاد فإن كتلة هوائية ساخنة من جديد ستؤثر على ليبيا بطيئة الحركة مما سيجعلها تبقى فترة طويلة تتجاوز فيها درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية في العديد من المناطق.

وبحسب التقرير تؤثر على الغرب والشرق الليبي وذلك بدايةً من يوم الخميس وتستمر لعدة أيام متواصلة.

وفي تقارير سابقة اشار خبراء الارصاد إلى أن درجات الحرارة ستكون أكثر إرتفاعاً خلال الأسبوع القادم عما هي عليه الآن وهي موجة حر ستؤثر على المنطقة الغربية طيلة أيام الأسبوع القادم مع درجات حرارة ستتجاوز ال 40 في العديد من المناطق. والله اعلم.

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