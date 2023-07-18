مباحثات ليبية أممية لدعم مساعي إنجاح المسار السياسي

بحثت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، والأمم المتحدة، تعزيز التعاون لدعم مساعي إنجاح المسار السياسي وصولا إلى تحقيق الانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية‬ روزماري ديكارلو، وفق ما ذكر بيان صادر عن الخارجية الليبية.

وذكر البيان أن الطرفين بحثا “تعزيز التعاون لدعم المساعي المحلية والأممية المبذولة لإنجاح المسار السياسي وصولا إلى تحقيق الانتخابات الوطنية في ليبيا وفقا لقوانين عادلة ونزيهة”.

وأكد الجانبان دعمهما “الجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ‫ليبيا‬، وتشجيع كافة الأطراف على الالتزام بالحوار ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة لدى ليبيا ‬لتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار وتجاوز المراحل الانتقالية”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد رئيس المجلس الرئاسي، الليبي محمد المنفي، الاستعداد لدعم أي مبادرة حقيقية تمكن من الوصول إلى الانتخابات “في أقرب الآجال”.

تصريحات المنفي جاءت خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأضاف البيان أن باتيلي “أطلع المنفي على نتائج مشاوراته السياسية الأخيرة لإيجاد آلية تشاورية تمكّن من كسر الجمود الليبي الحالي” مشدداً على “شراكة البعثة مع المجلس الرئاسي باعتباره مؤسسة ليبية محايدة تعمل مع كل الأطراف”.