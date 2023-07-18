الأعلى للقضاء يعين الكبير ونائبه برئاسة لجنة حراسة قضائية على أموال وإيرادات النفط

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أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتعيين محافظ المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي برئاسة لجنة حراسة قضائية على أموال وإيرادات النفط.

وأوضح مجلس القضاء – بحسب تلفزيون المسار – أن قرار تعيين الكبير والبرعصي بلجنة حراسة قضائية يستند إلى الأمر الولائي الصادر عن محكمة أجدابيا الابتدائية.

وفوض المجلس محكمة شمال طرابلس الابتدائية بإتمام حلف اليمين القانونية للعضو الأول وإحالة المحضر، ويكلف العضو الثاني بالحضور إلى مقر محكمة إجدابيا الابتدائية لإتمام إجراءات حلف اليمين تمهيدا لمباشرة عملهما بأسرع وقت ممكن.