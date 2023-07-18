بالصور.. الداخلية تعلن اختراق شبكة لترويج المخـدرات وضبط أسلـحة وذخـائر

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء عن تمكن جهاز مكافحة المخدرات فرع المرقب من اختراق شبكة ترويج مخدرات تتعامل مع شخص ليبي الجنسية مقيم في جمهورية مصر .

وضبط جهاز مكافحة المخدرات فرع المرقبـ شخصين قاما بالتنسيق معه لشراء كمية من المخدرات بحوزتهم ثلاثة كيلو جرام من مخدر الحشيش ، وبعد تفتيش منزل أحد المضبوطين بعد أخذ اذن النيابة وبالتعاون مع البحث الجنائي زليتن تم العثور على عدد من الأسلحة والذخائر داخل المنزل .

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالتهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص .