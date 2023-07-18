شاهد.. قرار الدبيبة بتشكيل قوة “التدخل والسيطرة” واختصاصاتها ومصادر توضح سبب تشكيلها

تداولت وسائل اعلام محلية نسخة من قرار حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل قوة مسلحة جديدة تحت اسم “التدخل والسيطرة”.



وبحسب مصادر حكومية وفقاً لتلفزيون المسار، فإن القوة الجديدة تم اصدار قرار بتشكيلها في شهر ابريل الماضي دون نشر رسمي للقرار.

ووفقا للمصادر فإن الحكومة متعبة من ضغوط التشكيلات المسلحة المستمرة في العاصمة وتريد قوة تابعة لها بشكل كامل.

واشارت المصادر إلى أن التشكيل المسلح الجديد سيأخذ مهام بعض الجهات مثل خفر السواحل والامن الداخلي وحرس الحدود والمنافذ والجوازات وفق قرار إنشائه.

وقالت المصادر فإن التشكيل المسلح الجديد من مهامه حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية والانتخابات.

وفيما يلي نص القرار:-