تدهور حالة هانيبال القذافي بشكل خطير

قالت وسائل اعلام لبنانية ومصادر مقربة من هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن الحالة الصحية لهانيبال تدهورت بشكل خطير ودخل العناية الفائقة في حالة غيبوبة.

وأعلن “نجل القذافي” في الثالث من يونيو 2023 الدخول في إضراب عن الطعام.

وقالت “وكالة الأنباء الليبية”، أن اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية لمتابعة قضية المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، أعلنت وضع خارطة لاتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية وفق القانون المعمول بها في البلدين والقانون الدولي الانساني لإنهاء هذه القضية الإنسانية.

وأكدت اللجنة مخاطبة السلطات اللبنانية ووزير العدل اللبناني بشأن التنسيق والتعاون لإطلاق سراحه.

وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية أنها تتابع كل قضايا الليبيين السجناء في الخارج.