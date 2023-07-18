رئيس الوزراء الماليزي السابق يوجه رسالة إلى الشعب الليبي

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد (98 عاما)، التجربة الماليزية في مجال التعايش بين أعراقها الثلاثة (الملايو والصينيون والهنود)، وفي النهضة التنموية المرتكزة على نموذج تعليمي متطور.

ودعا الكوني في لقاء عبر تقنية زوم، مهاتير إلى زيارة ليبيا ولقاء شبابها وأكاديمييها للمساعدة في بناء مؤسسات الدولة، وتناول مع مهاتير مساهمة ماليزيا في مساعدة الليبيين لتوطيد السلام والاستقرار، وخلق نموذج تنموي ناجح في التعليم والصناعة.

من جهته، وجّه رئيس الوزراء الماليزي السابق (بين 1981 ـ 2003)، رسالة إلى الشعب الليبي حثّه فيها على التسامح وقبول الآخر من أجل بناء ليبيا التي يطمح لها الليبيون.