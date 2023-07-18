الأهلي بنغازي يتوج بلقب بطولة الدوري الليبي لكرة السلة باحتفالية جماهيرية

أنهى فريق كرة السله بنادي الأهلي بنغازي موسمه بالفوز على الاتحاد، بمجمع سليمان الضراط بنتيجة 50-47 وذلك لحساب ثاني مباريات اليوم الختامي من التجمع الثاني لنهائيات ليبيا لكرة السلة “الدور الرباعي”.

الفترة الأولى من لقاء الأهلي بنغازي الاتحاد انتهت لمصلحة الأهلي بنغازي بنتيجة (16 – 13)، وانتهى الشوط الأول للاهلي بنغازي ( 31 – 26 ) ونجح الاتحاد في انهاء الربع الثالث لصالحه (17 – 8)،

وكان الأهلي بنغازي قد تصدر منافسات رباعي التتويج برصيد 11 نقطه، وحل الأهلي طرابلس ثانيا والنصر ثالثا والاتحاد في الترتيب الرابع .

وشهد ختام المباراة تسليم كأس البطوله لفريق الأهلي بنغازي وسط حضور جماهيري كبير، يتقدمه رئيس واعضاء الاتحاد الليبي لكرة السلة، حيث تم تكريم حكام الرباعي وكافة اللجان التي أشرفت على رباعي التتويج.

وبهذا ينتهى موسم كرة السلة بتتويج الأهلي بنغازي بلقب بطوله الدوري اللليبي للعبة للمرة الثالثة في تاريخه، حيث سبق وأن توج باللقب موسم 1985-1986 ولقب موسم 2009-2010.