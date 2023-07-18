مباحثات مصرية روسية بشأن الأوضاع السياسية في ليبيا

بحث السفير المصري لدى موسكو” نزيه النجاري” مع نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا، ” ميخائيل بوغدانوف ” تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وعددا من القضايا العربية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أمس الثلاثاء، أفاد بأن الجانبان بحثا أيضا، الاستعدادات الجارية لعقد قمة روسيا أفريقيا، التي ستستضيفها مدينة سان بطرسبرغ الروسية في 27 و28 يوليو الجاري.

كما تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع في السودان، حيث أعرب ” بوجدانوف ” عن ترحيبه بالجهود المصرية على هذا الصعيد، وخاصة نتائج قمة دول جوار السودان التي عقدت في القاهرة يوم ١٣ يوليو الجاري، آملاً استعادة السلام والاستقرار في السودان.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى عدد آخر من قضايا المنطقة منها التطورات في فلسطين وليبيا وذلك في إطار التنسيق القائم بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية.