مسؤول أمريكي سابق : حفتر مواطن أمريكي وسوف يُحاكم ويُسجن مدى الحياة

أدلى ستيفان راب المدعي العام الأمريكي السابق والسفير السابق لقضايا جرائم الحرب في مكتب العدالة الجنائية العالمية. بتصريحات جديدة بشأن القائد العام للقوات المُسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر.

وقال المدعي العام الأمريكي السابق، :”أثق أن القائد العام للقوات المُسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر،سوف يُحاكم ويُسجن مدى الحياة نظير ما ارتكبت يداه” .

وأضاف راب :”يجب محاكمة حفتر على جرائم الحرب التي ارتكبها في ليبيا وسوف تطاله يد العدالة عاجلا أم آجلاً” .

وأشار المدعي العام الأمريكي السابق، أن لديه اهتمام خاص بالقضية المرفوعة ضد حفتر مؤكدًا على دعمه لمسائلته في الجرائم التي ارتكبها والتي ارتكبتها فاغنر في ليبيا.

وقال راب :”حفتر مواطن أمريكي وبالتالي يُمكن مقاضاته في المحاكم الأمريكية على كل جريمة ارتكبها في ليبيا أو في أي مكان في العالم”.