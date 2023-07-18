منظمة العفو الدولية تطالب حفتر بالكشف عن مصير ناشط سياسي

طالبت منظمة العفو الدولية، القائد العام للقوات المُسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر بالكشف عن مصير الناشط بلقاسم الجارد المُعتقل من قبل عناصر الأمن الداخلي بنغازي.

وقالت المنظمة في بيان لها أن:”الناشط بلقاسم الجارد أُختُطِف من قبل مسلحين يتبعون جهاز الأمن الداخلي، من داخل منزله في بنغازي يوم 27 يونيو الماضي”.

وأضاف البيان :”القوات المسلحة العربية الليبية مدعوة لكشف مصيره وضمان أنه محمي من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية”.

ودعت منظمة العفو الدولية، للإفراج عن الجارد لأنه موقوف فقط بسبب انتقاداته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع البيان :”وثقنا في وقت سابق كيف أخضع جهاز الأمن الداخلي منتقدي القوات المسلحة العربية الليبية إلى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب”.