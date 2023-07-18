حماد يطالب لجنة الحراسة القضائية مباشرة أعمالهم المكلفين بها

العنوان

طالب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اليوم الثلاثاء أعضاء لجنة الحراسة القضائية مباشرة أعمالهم المكلفين بها بناء على الأمر الولائي الصادر عن محكمة أجدابيا الابتدائية.

وشدد حماد على أعضاء اللجنة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي، مباشرة أعمالهم مبتغين غاية أساسية وهي الحفاظ على المال العام من الإهدار.

وأكد رئيس الحكومة على اللجنة أن يضعوا نصب أعينهم الأمانة التي علقت في أعناقهم وعدم السماح بأي تدخلات خارجية أو داخلية تؤدي الى إهدار أموال الشعب الليبي.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتعيين محافظ المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي برئاسة لجنة حراسة قضائية على أموال وإيرادات النفط.

وأوضح مجلس القضاء – بحسب تلفزيون المسار – أن قرار تعيين الكبير والبرعصي بلجنة حراسة قضائية يستند إلى الأمر الولائي الصادر عن محكمة أجدابيا الابتدائية.

وفوض المجلس محكمة شمال طرابلس الابتدائية بإتمام حلف اليمين القانونية للعضو الأول وإحالة المحضر، ويكلف العضو الثاني بالحضور إلى مقر محكمة إجدابيا الابتدائية لإتمام إجراءات حلف اليمين تمهيدا لمباشرة عملهما بأسرع وقت ممكن.