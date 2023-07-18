| الدبيبة يؤكد للمنفي دعمه لعمل لجنة متابعة الإنفاق الحكومي

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2023/07/18 على الساعة 22:37

: أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، “دعمه الكامل لعمل لجنة متابعة الإنفاق” التي شكلها المجلس الرئاسي، مشددًا على “ضرورة إطلاع كل الأطراف على عدالة الإنفاق الحكومي الذي تبنته الحكومة في عملها”.



جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة ظهر اليوم المنفي في مكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس، للتباحث حول تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، ومناقشة دور لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وأهمية تضافر كل المؤسسات لإنجاح مهمتها، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر على “فيسبوك”.

وأضاف البيان أن اجتماع المنفي والدبيبة “تناول سبل توحيد الجهود الدولية من أجل الوصول للانتخابات في أفضل الظروف الممكنة”، مشيرًا إلى اتفاق الطرفين على ضرورة استمرار دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في هذا الصدد.

من جانبه قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي والدبيبة أكدا خلال الاجتماع على “التعاون الإيجابي بين كافة مؤسسات الدولة لنجاح عمل اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية”.