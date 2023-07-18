المنفي يبحث مع الدبيية سبل توحيد الجهود الدولية للوصول للانتخابات

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،الثلاثاء،رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، للتباحث حول تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي،سبل توحيد الجهود الدولية من أجل الوصول للانتخابات في أفضل الظروف الممكنة، اتفق الطرفان على ضرورة استمرار دعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في هذا الصدد.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وأهمية تضافر كل المؤسسات لإنجاح مهمتها.

بدوره، أكد الدبيبة دعمه الكامل لعمل لجنة متابعة الإنفاق، مشددا على ضرورة إطلاع كل الأطراف على عدالة الإنفاق الحكومي الذي تبنته الحكومة في عملها.