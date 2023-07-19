“المشري” يلتقي عدداً من أعضاء نقابة الصحفيين بطرابلس والمنطقة الغربية

الوطن|متابعات
التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” اليوم ، رئيس وأعضاء نقابة الصحفيين بطرابلس والمنطقة الغربية وهم كل من “منصور الأحرش” رئيس النقابة و”فيصل الهمالي” نائب رئيس النقابة، إضافة إلى عدد ما أعضاء النقابة بمقر المجلس في طرابلس.
ونوقش خلال اللقاء دور الإعلام في طرح قضايا الشأن العام و تحقيق الأمن والاستقرار، وشدد المشري على أهمية حرية التعبير وأهمية أن يؤدي الصحفيين الدور المناط بهم في تهدئة الوضع العام وتحقيق السلم المجتمعي والابتعاد عن خطاب الكراهية.
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