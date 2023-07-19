“المشري” يلتقي عدداً من أعضاء نقابة الصحفيين بطرابلس والمنطقة الغربية

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التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” اليوم ، رئيس وأعضاء نقابة الصحفيين بطرابلس والمنطقة الغربية وهم كل من “منصور الأحرش” رئيس النقابة و”فيصل الهمالي” نائب رئيس النقابة، إضافة إلى عدد ما أعضاء النقابة بمقر المجلس في طرابلس.