العقوري: ليبيا تركت لوحدها لمواجهة أزمة “الهجرة” وندعو لتعاون دولي عاجل

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري” عن بالغ قلقه من التطورات الأخيرة بخصوص ملف الهجرة.

واوضح العقوري في تصريحات صحفية، بأن الحملات الأمنية الأخيرة في منطقة امساعد كان هدفها تحرير المهاجرين المحتجزين في مخازن وسجون سرية تديرها مجموعات لتهريب والاتجار بالبشر ،

وأضاف، بإنه كان يجب على الحملة التنسيق مسبقا مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية باعتباره الجهة المختصة بالتعامل مع المهاجرين غير النظاميين بما يحترام كرامتهم ووفقا للإجراءات القانونية الوطنية والمعايير الدولية ،

كما نبه العقوري الى الأوضاع المتدهورة في مراكز إيواء المهاجرين التي تعمل فوق قدرتها الاستيعابية ، وتحتاج لأعمال تطوير عاجلة للقيام بمهامها ، مؤكدا بإن لجنة الخارجية تبذل اقصى جهودها لمتابعة الموضوع وبالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة .

وأبدى العقوري أسفه من تزايد نشاط الهجرة الغير نظامية بشكل كبير في أقليم برقة وتحوله إلى نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين نحو اوروبا بعد ان كانت هذه الأنشطة محدودة جدا في الاقليم ،

كما دعا القيادة العامة للقوات المسلحة للتدخل ودعم جهاز مكافحة الهجرة بوسائل النقل والاحتياجات الغذائية والطبية .

موضحا بأن الجهاز يحاول القيام بواجباته في ظروف بالغة الصعوبة ، وانه فعليا أصبح غير قادر على القيام بمهامه بسبب غياب الدعم الوطني والدولي وخاصة على ضوء التدفقات المتزايدة من المهاجرين بشكل غير نظامي ، معربا عن ثقته بأن القوات المسلحة ستبذل كافة جهودها لتأمين الحدود البرية والبحرية من أنشطة تهريب البشر .

كما عبر العقوري عن قلقه البالغ بالنسبة للأوضاع على الحدود الليبية التونسية فيما يتعلق بتدفقات الهجرة ، مؤكدا ضرورة زيادة التنسيق مع الجانب التونسي وان تكون الاستجابة لتلك الأزمة بالتشارك بين البلدين مع مراعاة الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا .

مطالبا، بالتحرك العاجل على المستوى الوطني والدولي ، موضحا أن ليبيا تركت لوحدها في مواجهة الأزمة وان هناك تناقصا حادا في الدعم الدولي المقدم من وكالات الأمم المتحدة وغيرها للاستجابة لازمة المهاجرين وفي ظل الظروف الراهنة تعجز السلطات الليبية على تلبية المطلوب .

واشار العقوري الى بيان بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم الصادر مؤخرا ، موضحا انه يحمل معلومات مغلوطة ، ويتجاهل جهود السلطات الليبية والظروف التي تمر بها البلاد ،

ودعا العقوري بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها لبحث فرص التعاون المشترك للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتعلقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي تتفاقم بشكل متزايد.