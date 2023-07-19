مركز البيضاء الطبي يعلن وفاة طالبة من القبة جراء حادث سير لحافلة نقل طالبات

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أعلن مركز البيضاء الطبي الثلاثاء وفاة طالبة من مدينة القبة وإصابة أخريات بعد تعرض حافلة نقل طالبات لحادث سير.

وأكد المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أنه تم استقبال الحالات وتقديم الإسعافات الاولية إلا أن الفقيدة كانت قد تعرضت لإصابة شديدة.

وأشار مركز البيضاء الطبي إلى أن جميع الأطقم الطبية والطبية المساعدة داخل المركز ، كانت على استعداد مسبق لاستقبال الجرحى والمصابين جراء حادث السير، وفور وصولهم تم إجراء الإسعافات والمعاينات الطبية الأولية.

وذكر المركز أن الإصابات كانت مابين المتوسطة والطفيفة، بمتابعة وزير الصحة بالحكومة للوقوف على الحالة الصحية لجميع المصابين، و بإشراف مباشر من مدير مركز البيضاء الطبي.

وأفاد المركز أنه تم توزيع الحالات على مختلف الأقسام داخل المركز، وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة حتى اكتسابهم الشفاء التام.