بن قداره لـ باتيلي: ملتزمون بالعمل مع الأمم المتحدة لضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي

ليبيا – التقى رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بمكتبه في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا عبد الله باتيلي.

وناقش اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمؤسسة أهمية ضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي، وكذلك الحاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد باتيلي أهمية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة أساسية لاقتصاد ليبيا واستقرارها، مجددًا دعم الأمم المتحدة لجهود المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وشكر بن قدارة باتيلي على دعمه وأكد التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالعمل مع الأمم المتحدة لضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي.