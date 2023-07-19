السفيرة البريطانية تطلع “دبيبة” على مشاوراتها السياسية مع الأطراف الليبية

التقى رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، إن السفيرة البريطانية قدمت خلال إحاطة حول المشاورات السياسية التي تجريها مع الأطراف الليبية والدولية حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن دبيبة، جدد خلال اللقاء التأكيد على دعمه لمطالب الشعب الليبي بالذهاب المباشر للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأشادت السفيرة البريطانية من جانبها، بحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، مؤكدة دعم بريطانيا للجهود الهادفة لإجراء الانتخابات في أفضل الظروف.

Trending مجموعة العمل السياسي: على “الرئاسي” تشكيل حكومة تقود ليبيا إلى الانتخابات