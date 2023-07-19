“الصحة الليبية” تبحث اجراءات العناية بمرضى التليُّف الكيسي

الوطن| رصد

التقى وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، ظهر اليوم، مع أعضاء جمعية الأمل لمرضى التليّف الكيسي.

وبحث اللقاء الاجراءات اللازمة للعناية بمرضى التليُّف الكيسي، عبّر توفير الأدوية العلاجية اللازمة، وإنشاء عيادات ووحدات متخصصة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهذه الفئة.

وأشار الوكيل إلى الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمتابعة مرضى التليّف الكيسي، من خلال إنشاء سجل وطني لهذا المرض يهدف إلى معرفة أعداد المصابين به وأماكن سكناهم، والجهة التي يعالجون فيها، ونوعية العلاجات المطلوبة.