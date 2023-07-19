“الصحة الليبية” تبحث تشكيل لجنة لمتابعة مرضى الإيدز

الوطن| رصد

بحثت وزارة الصحة في الحكومة الليبية برئاسة الدكتور عثمان عبد الجليل احتياجات مركز الأمراض السارية؛ بهدف تشكيل لجنة فنية لمتابعة المرضى المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز“.

جاء ذلك في لقاءٍ عُقد بمقر الوزارة بمدينة بنغازي، بحضور وزير الصحة في الحكومة الليبية، والمستشار الطبي لوزير الصحة ومدراء إدارات الشؤون الطبية، والشؤون القانونية بالوزارة، ومدير مركز الأمراض السارية والمناعة ورئيس وأعضاء اللجنة العليا لمتابعة الأطفال المحقونين بفيروس الإيدز.

حيث استعرضت اللجنة خلال الاجتماع سير العمل بالمركز عقب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأعمال الصيانة الجارية ونسب إنجازها وعمل الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمركز.

من جهته شدد وزير الصحة على ضرورة استكمال جميع أعمال الصيانة الشاملة للمبني بالمواصفات القياسية والمدة الزمنية المٌحددة مع الشركات المُنفذة؛ ليتنسى للمركز تقديم الخدمات على أكمل وجه.

وناقش المجتمعون إصدار قرار للجنة فنية علمية متخصصة تضم مجموعة من أطباء وصيادلة مختصون؛ لتولى إبداء الرأي العلمي ومتابعة أوضاع المرضى والتنسيق لإجراء مسوحات فيروسية لمعرفة نسبة الحمل الفيروسي للمصابين، وتحديد نوعية العلاج الذي يتماشى مع حالاتهم الصحية وفقًا لأخر التركيبات الدوائية الجديدة حول العالم.

وثمنت اللجنة العليا لمتابعة الأطفال المحقونين خلال الاجتماع دور وزارة الصحة بالحكومة الليبية في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرض نقص المناعة المكتسب خلال فترة زمنية وجيزة لم تتعد الــ48 ساعة من مناشدة مدير مركز الأمراض السارية والمناعة.