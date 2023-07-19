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ليبيا.. مخازن الإمداد الطبي تتسلم شحنة من أدوية زراعة الكلى لأول مرة منذ 4 سنوات

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

تسلّمت مخازن جهاز الإمداد الطبي، الثلاثاء، شحنة من أدوية زراعة الكلى نوع Ciclosporina الموردة من شركة “Basi” والمصنعة في البرتغال.

وبحسب بيان وزارة الصحة الليبية، جاء بتعليمات مباشرة من نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح.

وتعد هذه الشحنة هي الأولى من نوعها منذ عام 2019؛ وذلك بعد تعليمات أبوجناح للجنة المعنية بضرورة توفير الدواء للمرضى والتقليل من معاناتهم.

وحفظ المختصون الشحنة وفق الطرق المتبعة داخلها إلى حين منح الإذن بالتوزيع بعد إجراء الجهات الرقابية المختصة إجراءات المعايرة.

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صحيفة الشاهد الليبية

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