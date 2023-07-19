أجواء مستقرة نسبياً في أغلب مناطق البلاد خلال اليوم

الوطن| متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقراً نسبياً على أغلب مناطق ليبيا ، مع رياح نشطة نسبياً مساء اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وقال المركز في نشرته اليومية إن ستكون اليوم درجات الحرارة القصوى ما بين (30–36)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبياً مشيراً إلى تسجيل ارتفاع يوم الغد على مناطق الشمال الغربي ، بينما تكون مـا بين (37– 43)مْ على مناطق الدواخل والجنوب.

ونوه أنه من المتوقع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الممتدة من رأس اجداير إلى طرابلس.