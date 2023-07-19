المشري يناقش مع عميد بلدية نالوت قضايا تهريب الوقود والبشر

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ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع عميد بلدية نالوت عبد الوهاب الحجام قضايا تهريب الوقود والبشر.

واستعرض المشري والحجام خلال اللقاء أمس الثلاثاء في مقر مجلس الدولة المشاكل التي تواجه البلدية في توفير الخدمات للمواطنين وسبل تذليلها.

وأكد رئيس المجلس أنه من الضروري الاهتمام بالبلديات وتقديم جميع الخدمات لها وتحقيق التنمية فيها، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود.

وشدد المشري على دور المصالحة الوطنية في تحقيق السلم الاجتماعي ودور الأعيان بالمناطق في تحقيق المصالحة.