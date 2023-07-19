الحصادي: أصحاب المناصب السيادية نصبوا أنفسهم الحاكم بأمر الانقسام ولا رقيب على أعمالهم

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن المناصب السيادية وخاصة المصرف المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية استغلت حالة الانقسام والضعف في مجلس النواب وعدم التوافق مع مجلس الدولة.

الحصادي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن المناصب السيادية نصبوا أنفسهم الحاكم بأمر الانقسام ولا رقيب وحسيب على أعمالهم.

وأكد على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات لتجديد الشرعية وايقاف العبث وتوحيد السلطة.