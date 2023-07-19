الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل لـ 43 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت بقاء الأجواء مستقرة على أغلب مناطق ليبيا، مع رياح نشطة نسبيا، مساء الأربعاء، على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق الساحلية مساء، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و41 درجة على الدواخل، وتسجل ارتفاعا، غدا، على المناطق الساحلية.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على درنة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و36 درجة مئوية.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 37 و43 درجة مئوية.

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وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية، والرياح شمالية غربية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 38 و41 درجة.