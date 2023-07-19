الورفلي يتحدى عبدالله القذافي أن يدخل سيف القذافي الى طرابلس

الوطن| رصد

أكد الكاتب والمحلل السياسي، العربي الورفلي، أن القوات المسلحة هي من حمت رئيس الفريق السياسي لسيف الاسلام معمر القذافي، عبدالله عثمان القذافي، حين كان يتجول في بنغازي، وما قاله في حقها لا يعبر إلا عن توجهه الحقيقي وتوجهات اصدقائه القدامى و على رأسهم شيخة علي الصلابي الذي عرفه في قطر بعد فراره من البلاد و انشقاقه عن النظام في 2011.

وتحدى في منشور على حسابه في موقع فيسبوك؛ أن يستطيع عبدالله اصطحاب سيف الإسلام ليقدم ملف ترشحه شخصياً إلى طرابلس قائلاً “انا شخصيًا كرجل قانوني مع حق الجميع في الترشح للرئاسة بما فيهم سيف الاسلام ان كنا فعلا مؤمنين بالديمقراطية ، ومادامت مليشيات طرابلس حلو سكر يا عبدالله، اصطحب سيف في سيارتك ليقدم ملف ترشحه شخصيا في طرابلس وستجدنا حينها نصفق معك لهذه المليشيات التي اهلكت الحرث و النسل”

وأضاف أن قيادة الجيش أعطت قيمة لعدد من الشخصيات واستقبلتهم وقدمت لهم بعض التسهيلات، ولكنهم انقلبوا عليها، بل وبلغت بأحد الاشخاص انه قام بتشكيل “قروبات فيس وواتساب” لمهاجمة من مدوا له يد العون.