هيئة رصد «الدبيبة»: نعمل على ضبط الجودة في وسائل الإعلام في إطار حرية التعبير

أعلنت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي التابعة لحكومة الدبيبة، أنها تعمل على ضبط الجودة في وسائل الإعلام في إطار حرية التعبير.

وقال بيان صادر عن الهيئة: “ناقش رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، جلال عثمان، أفق التعاون المشترك بين هيئة الرصد، والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والتي منها توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين، ضمن نطاق اختصاصاتهما”.

وأضاف البيان “حضر اللقاء مدير عام شؤون التنظيم بهيئة الاتصالات والمعلوماتية، رياض الزيتوني، ومدير إدارة السياسات التنظيمية، توفيق الغصري، ومدير مكتب الخبراء بالهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي”.

وتابع ” من أهم المحاور التي تناولها اللقاء، وضع آلية بشأن تنظيم توزيع ترددات القنوات المسموعة، بالإضافة إلى الدعم التقني الذي يمكن أن تقدمه هيئة الاتصالات في مجال رصد الإخلالات المهنية في القنوات المسموعة، التي تنشر على جل الأراضي الليبية”.

واستطرد “قدم عثمان لمحة شاملة عما تقوم به الهيئة من جهد على صعيد ضبط الجودة في وسائل الإعلام في إطار حرية الرأي والتعبير، وضمن الحدود التي تسمح بها القوانين، والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها ليبيا في هذا المجال”.