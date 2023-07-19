الكونغو تستضيف اجتماعات ممثلي الأطراف الليبية لبحث مسار المصالحة الوطنية

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تستضيف العاصمة الكونغولية ” برازافيل ” يومي الـ 19 و 20 من شهر يوليو الجاري اجتماعات ممثلي الأطراف الليبية لبحث استكمال مسار المصالحة الوطنية في البلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” عن مصادر ليبية فإن الاجتماعات التي سيرعاها الاتحاد الافريقي ستضم شخصيات ممثلة عن البرلمان الليبي ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والأطراف الليبية الأخرى .

وذكرت المصادر بحسب ” سبوتنيك” بأن المشاركين في الاجتماعات من مختلف الأطراف الليبية يشكلون ” اللجنة التأسيسية” في حال التوافق على آلية العمل ووضع خطة للمضي قدما في تنفيذ المصالحة الوطنية.

ومن المقرر أن يستعرض المشاركون التجارب المشابهة في بلدان أخرى التي حققت فيها المصالحة الوطنية أهدافها بالابتعاد عن الحرب والنزاعات ووحدت صفوف الدولة، من أجل استخلاص رؤية متفق عليها، لاستكمال مسار المصالحة الوطنية في ليبيا، التي يقودها المجلس الرئاسي في ليبيا.

وتهدف الاجتماعات لوضع تصور خاص وآلية عمل لاستكمال مسار المصالحة الوطنية، في إطار المبادرة التي اقترحها المجلس الرئاسي، في وقت سابق.