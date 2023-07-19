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“المنقوش” و “باتيلي” يبحثان الجهود المبذولة لدعم إجراء الانتخابات الوطنية

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش،صباح اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة  عبدالله باتيلي، حيث قدم إحاطته حول المشاورات السياسية التي تجريها البعثة مع الأطراف الليبية والدولية حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لدعم إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية.

كما جدد الطرفان تأكيدهما على ضرورة تكثيف المشاورات، ودعم كافة الجهود الرامية؛ لإجراء الانتخابات على أسسٍ قانونية متينة وتوافقٍ واسع بين جميع الأطراف.

الوسوم

#عبدالله باتيلي الانتخابات الوطنية في ليبيا ليبيا نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة منتهية الولاية

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الوطن الليبية

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