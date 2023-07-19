ليبيا… حالة الطقس المتوقعة اليوم الاربعاء 19 يوليو 2023

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس أن يبقى الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة نسبياً مساء اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي .

وفيما يلي تفاصيل التقرير:

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية الى ظهور بعض السحب على بعض المناطق الساحلية مساءً مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-36)مْ على المناطق الساحلية, وما بين (37-41)مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع يوم الغد على المناطق الساحلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية الى ظهور بعض السحب على درنة .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-36)مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-43)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ .