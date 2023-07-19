المنقوش وباتيلي يؤكدان على ضرورة إجراء الانتخابات على أسسٍ قانونية متينة وتوافقٍ واسع بين جميع الأطراف

ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش في ديوان وزارة الخارجية،اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدلله باتيلي الذي قدم إحاطته حول المشاورات السياسية التي تجريها البعثة مع الأطراف الليبية والدولية حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.