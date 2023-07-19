ليبيا الان

خارجية الدبيبة: المنقوش بحثت مع باتيلي إجراء الانتخابات على أسس متينة

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبلت وزيرة خارجية الدبيبة، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي الذي قدم إحاطته حول المشاورات السياسية التي تجريها البعثة مع الأطراف الليبية والدولية حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وأوضح بيان نشرته وزارة الخارجية، أن ” الاجتماع تطرق إلى الجهود المبذولة لدعم إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية”.

وختم البيان موضحًا أنه ” جدد الطرفان تأكيدهما على ضرورة تكثيف المشاورات، ودعم كافة الجهود الرامية؛ لإجراء الانتخابات على أسسٍ قانونية متينة وتوافقٍ واسع بين جميع الأطراف”.

الوسوم

المنقوش خارجية الدبيبة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك