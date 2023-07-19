التواتي ساخراً: الأمم المتحدة تتجاوز القلق وتعلن عن مخاوفها من الذكاء الصناعي

سخر الطبيب الجراح، عامر التواتي، من إعلان الأمم المتحدة عن مخاوفها من تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والأمن العالمي.

وقال التواتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في تطور ملحوظ الأمم المتحدة تتجاوز الإعلان عن قلقها كالعادة، وتعلن هذه المرة عن مخاوفها من تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي وأمن العالم”.

وأردف؛ “لكن الأمم المتحدة لم تقل لنا.. أمن من؟ واقتصاد من؟”.

وختم موضحًا “مرحبًا بالذكاء الاصطناعي وليغير هذا العالم ومعه الأمم المتحدة ويرحمنا من قلقها علينا”.