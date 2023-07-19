صهد: فرنسا تستغل لجنة 5+5 لاستعادة نفوذها في الملف الليبي

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد، أن فرنسا تحاول استعادة نفوذها في ليبيا من خلال استغلال اللجنة العسكرية، على حد قوله.

وقال صهد القيادي بحزب الجبهة الوطنية في تصريحه لموقع “عربي21″ القطري ، إن “اجتماعات العسكريين في فرنسا في هذا التوقيت هو تمهيد ومقدمة لمؤتمر دولي أمني في باريس تحضره قوى دولية من أجل حل الأزمة الليبية”، وفق كلامه,

وتابع؛ وهو “محاولة من فرنسا لاستغلال اللجنة العسكرية من أجل إعادة النفوذ الفرنسي في الملف الليبي”.بحسب قوله.

وختم موضحًا: أن “إعادة النفوذ الفرنسي في الملف الليبي بنفس القوة السابقة صعب الآن؛ لوجود منافسين كثر مثل تركيا وكذلك قوات فاغنر الروسية، لكن بمساعدة بعض الأطراف الليبية مثل قوات حفتر ربما تعيد باريس نفوذها، خاصة أن باريس لها أطماع في ليبيا لتعزيز أوضاعها في أفريقيا بشكل عام باستغلال الأراضي الليبية كقاعدة لإعادة نفوذها أفريقيا”. وفق قوله.