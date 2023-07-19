الشيباني: أطراف قوية موجودة على الساحة لا تريد الانتخابات وتعرقلها

أعلن عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن هناك أطرافا قوية موجودة على الساحة لا تريد الانتخابات وتعرقلها، وتريد استمرار الفوضى لأنها توفر لهم الكثير من الامتيازات.

وقال الشيباني، في تصريحات صحفية: “مجلسا النواب والدولة متوافقان على ضرورة السير باتجاه خارطة الطريق التي تقود إلى الانتخابات”.

وأضاف “الكل وصل إلى قناعة ضرورة السير وفق هذه الخارطة حتى نصل إلى الغاية المنشودة، التي يراها الليبيين مخرجًا من الانسداد السياسي، وأغلب أعضاء مجلس النواب يرغبون في التشاور مع مجلس الدولة، لأنه أصبح أمر واقع ولابد من التشاور معه، حسب الاتفاق السياسي”.