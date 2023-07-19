النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي تطالب القيب بإيقاف رئيس جامعة المرقب

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طالبت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي وزير التعليم العالي عمران القيب بإيقاف رئيس جامعة المرقب عن العمل امحمد نويجي غميض.

وشددت النقابة على ضرورة إحالة غميض إلى التحقيق بسبب تصرفاته رئيس الجامعة أثناء الوقفة الاحتجاجية على الفساد في ملف الإيفاد.

وأعلنت النقابة العامة إخلاء مسؤوليتها عن أي تصادم بين أعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة خلال الوقفات الاحتجاجية مستقبلا.

وأشارت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي إلى أنها تدرس تعليق الدراسة بجامعة المرقب حتى يتم تغيير رئاستها.