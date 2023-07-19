بالصور.. القبض على امرأة بسرقة ذهب ومبلغ مالي في بنغازي

تمكن مركز شرطة القوارشة بمديرية امن بنغازي من القبض على إمرأة من الجنسية النيجيرية قامت بسرقة اسوارة من الذهب تقدر بمبلغ 8000 آلاف دينار ومبلغ 700 دينار من منزل مواطن كونها تعمل لديهم كخادمة.

إستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة القوراشة مفادها سرقة اسوارة من الذهب يقدر ثمنها 8000 آلاف دينار ومبلغ مالي وقدره 700 دينار واضاف أيضاً ان لديه إشتباه بإمرأة من الجنسية النيجيرية تعمل لديهم كخادمة وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عميد سالم بوفارس تعليماته بالبحث والتحري وضبط المشتبه بها وبالفعل تم انتقال أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول ادريس السعيطي وبالفعل تم ضبط المشتبه بها .

وتم مراجعة كاميرات المراقبة بالمكان وتحصل أعضاء التحريات على مقطع فيديو يوضح وهي تقوم بسرقة مبلغ مالي من إحدى غُرف النوم بالمنزل .

وتم الإنتقال بها إلى المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة السرقة.