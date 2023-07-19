المنقوش تبحث مع وفد فلسطيني مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش صباح اليوم بمكتبها, وفدا من وزارة الخارجية الفلسطينية برئاسة مساعد وزير الخارجية لدولة فلسطين السفير عمادوزهيري.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الاجتماع إجراءات حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل إقامة الجالية الفلسطينية بليبيا، والتي أثنى عليها الوفد الرسمي الفلسطيني، واعتبر أنها تصب في اتجاه تعزيز الدور التاريخي لدولة ليبيا المساند للشعب الفلسطينى.

و ناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية لمُذكرات التفاهم المُبرمة بين البلدين الشقيقين في مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائيَّة وتوثيق علاقات الشعبين التاريخية.