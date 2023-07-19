باتيلي يبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا مع المنقوش

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، في ديوان وزارة الخارجية صباح اليوم الأربعاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

وقالت وزارة الخارجية، أن باتيلي قدم إحاطة حول المشاورات السياسية التي تجريها البعثة مع الأطراف الليبية والدولية حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية، وجدد الطرفان تأكيدهما على ضرورة تكثيف المشاورات، ودعم كافة الجهود الرامية؛ لإجراء الانتخابات على أسسٍ قانونية متينة وتوافقٍ واسع بين جميع الأطراف.