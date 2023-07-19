تفاصيل صادمة عقب محاولة خطف شخص في سبها

حضر الى مركز شرطة سبها المدينة المواطن/ا ع ص مواليد 2002 مقيم المنشية وابلغ عن شخصان حاولو مواقعتة بالقوه وأفاد انه ركب هو معهما تاكسي فقاما بخطفه ونقله الى ورشة مهجوره بطريق سبها مرزق وحاولوا مواقعته بالقوة وهرب منهما ووجد دورية شرطة النجده وابلغها .

وعليه تم ضبطهما من قبل الدورية واحضارهما الى مركز شرطة سبها المدينة وتم التحقيق معهما الاول /الاسم / ا خ ع مواليد/ 2000 /مقيم/ سبها الشركة الهندية /المهنة/ أعمال حره/ ليبي / والمشكو فيه التاني/ الاسم / م ن ع / مواليد/2003 م/ مقيم / سبها الطيوري / المهنة / طالب/ ليبي /وباستفاء التحقيق معهما أعترف بما نسب أليهم.

واتخذت ضدهما كافة الإجراءات القانونية.