مباحثات مصرية قطرية بشأن التطورات الليبية

عقد وفد من وزارة الخارجية المصرية اجتماعا مع وفد بالخارجية القطيرية في العاصمة الدوحة ناقشا خلاله الأوضاع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن الاجتماع الذب عقد الأحد الماضي بأتي في إطار حرص البلدين على التشاور والتنسيق المشترك بينهما، حيث شهد حواراً مستفيضاً حول عدد من الملفات الدولية والإقليمية.

وووفق بيان الخارجية المصرية، فإن الاجتماع شهد توافق وجهات نظر ورؤى البلدين إزاء العديد من الموضوعات، مما يعد دلالة على سعي الجانببن الجاد والمستمر نحو تطوير العلاقات بينهما والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما شدد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية العمل العربي المشترك بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، واتفقا على استمرار التنسيق المشترك بينهما ثنائياً وإقليمياً لما فيه مصلحة البلدين والمنطقة.