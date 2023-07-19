الخارجية الفرنسية تؤكد استضافة الناظوري والحداد في باريس لبحث توحيد المؤسسات العسكرية

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استضافت باريس اليومين الماضيين رئيسي هيئة أركان القوات المسلحة لغرب وشرق ليبيا الفريق عبد الرازق الناظوري والفريق محمد الحداد.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن الاجتماعات كانت في باريس في 17 – 18 يوليو بحضور ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اجتماعات عمل تتمحور حول توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار في البلاد مع الحرص على احترام السيادة الليبية احترامًا كاملًا.

وأشارت إلى أن ذلك يندرج ضمن دعم فرنسا للحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا وللأعمال التي حُققت في إطار مجموعة العمل الأمنية التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة.

وأعلنت الخارجية أن فرنسا تواصل دعمها للأمم المتحدة وللحركية الأمنية التي تحشد برعاية جميع الجهات الفاعلة الليبية والتي ترمي إلى تكوين وحدات مشتركة من أجل ليبيا بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار.

وأفادت أنه ستجري متابعة هذه الأعمال في إطار مجموعات العمل الأمنية القادمة التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة والتي ستُعقد قريبًا في بنغازي في 25 يوليو 2023.