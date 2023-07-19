عبد الجليل يبحث احتياجات مركز الأمراض السارية وتشكيل لجنة فنية لمتابعة المرضى المصابين بمرض الإيدز

ليبيا – اجتمع عثمان عبد الجليل وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان مع مدير مركز الأمراض السارية والمناعة ورئيس وأعضاء اللجنة العليا لمتابعة الأطفال المحقونين بفيروس الإيدز،بحضور المستشار الطبي لوزير الصحة ومديري إدارات الشؤون الطبية، والصيدلة والمستلزمات الطبية، والشؤون القانونية بالوزارة.

اللجنة استعرضت خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة سير الأعمال بالمركز عقب توريد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأعمال الصيانة الجارية ونسب إنجازها وعمل الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمركز.

وشدد عبد الجليل على ضرورة استكمال جميع أعمال الصيانة الشاملة للمبني بالمواصفات القياسية والمدة الزمنية المٌحددة مع الشركات المُنفذة ليتسنى للمركز تقديم الخدمات على أكمل وجه.

وناقش المجتمعون إصدار قرار للجنة فنية علمية متخصصة تضم مجموعة من أطباء وصيادلة مختصين، لتولى إبداء الرأي العلمي ومتابعة أوضاع المرضى والتنسيق لإجراء مسوحات فيروسية لمعرفة نسبة الحمل الفيروسي للمصابين وتحديد نوعية العلاج الذي يتماشى مع حالاتهم الصحية وفقاً لآخر التركيبات الدوائية الجديدة حول العالم.

وثمنت اللجنة العليا لمتابعة الأطفال المحقونين خلال الاجتماع دور وزارة الصحة بالحكومة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرض نقص المناعة المكتسب خلال فترة زمنية وجيزة لم تتعد الـ48 ساعة من مناشدة مدير مركز الأمراض السارية والمناعة.

ويأتي الاجتماع ضمن استراتيجية الوزارة في توفير احتياجات المستشفيات والمراكز التخصصية لتوفير أفضل خدمات طبية للمرضى والنهوض بالقطاع الصحي.