“المنقوش” تبحث مع المبعوث الأممي جهود دعم إجراء الانتخابات الليبية

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إن باتيلي، قدم خلال اللقاء إحاطته حول المشاورات السياسية التي تجريها البعثة مع الأطراف الليبية والدولية حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اجتماع المنقوش، مع المبعوث الأممي تطرق إلى الجهود المبذولة لدعم إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية.

وجدد الطرفان تأكيدهما على ضرورة تكثيف المشاورات، ودعم كافة الجهود الرامية؛ لإجراء الانتخابات على أسسٍ قانونية متينة وتوافقٍ واسع بين جميع الأطراف.

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