“خارجية المنقوش”: ودعنا أسرة الحاجة برنية خلال سفرهم للبحث عن والدتهم في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تنسيقها عن طريق إدارة الشؤون القنصلية، صباح اليوم الأربعاء لسفر أفراد من أسرة الحاجة “برنيه مصباح الثابت” إلى المملكة العربية السعودية، وقامت إدارة المراسم بوزارة الخارجية بتوديع أسرة الحاجة بمطار معيتيقة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها قامت خلال الأيام الماضية بتسهيل إجراءات سفرهم وحصولهم على تأشيرات الدخول للمملكة العربية السعودية، عبر تعاون وتنسيق سفارتي دولة ليبيا في الرياض و تونس، والقنصلية الليبية بجدة، بالإضافة إلى السفارة السعودية في تونس، وهيئة شؤون الحج والعمرة.

وذكرت أن ذلك تنفيذاً لتوجيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتكثيف جهود البحث عن والدتهم المفقودة منذ قرابة شهر أثناء تأديتها مناسك الحج، وأن تتولى الجهات الحكومية المعنية التنسيق فيما بينها، والتنسيق مع السلطات السعودية على أعلى المستويات.

وذكرت الوزارة، أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، أصدرت تعليماتها للإدارات المختصة بالوزارة، منذ الإعلان عن فقدان الحاجة برنية الثابت بالعمل بشكل متواصل مع سفارة وقنصلية ليبيا بالمملكة العربية السعودية وتقديم كافة التسهيلات للجهات الحكومية الليبية المعنية، والتواصل مع السلطات السعودية، وفي هذا الصدد تؤكد استمرار الاتصالات والتنسيق المباشر مع السلطات السعودية المختصة بالخصوص.