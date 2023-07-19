المشري يؤكد الحرص على إنجاز الانتخابات بالقوانين الناتجة عن 6+6

العنوان

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الحرص على إنجاز الانتخابات بالقوانين الانتخابية الناتجة عن اللجنة المشتركة 6+6 على اعتبار أن هذه النتائج نهائية وملزمة ولا تعدل إلا عن طريق اللجنة المشتركة.

وناقش المشري خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا من قبل المجلس الأعلى للدولة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة حوله.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وبحث المشري وألبريني ملف المصالحة الوطنية في ليبيا وسبل دعم مسار الحل الليبي-الليبي للوصول للانتخابات في أقرب الآجال، إضافة إلى التدخلات الخارجية في ليبيا من قبل بعض الدول التي من مصلحتها عدم تحقيق الاستقرار في ليبيا.